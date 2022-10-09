Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde okullarda ve kurumlarda sınav hazırlığı başlamıştı. Birçok kişi bu nedenle 9 Ekim'de ne sınavı var? ve 9 Ekim'de hangi sınav yapılacak, hangi sınav var? Soruları merak ederek internet üzerinde araştırıyordu. Peki, 9 Ekim'de ne sınavı var? 9 Ekim'de hangi sınav yapılacak, hangi sınav var?

9 Ekim'de ne sınavı var? Sorusu, 9 Ekim tarihinin gelmesi ile birçok kişi tarafından gün içerisinde sık sık araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 9 Ekim'de ne sınavı var? Ve 9 Ekim'de hangi sınav yapılacak, hangi sınav var? Sorularını yanıtladık. Peki, 9 Ekim'de ne sınavı var? 9 Ekim'de hangi sınav yapılacak, hangi sınav var?

9 EKİM'DE NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 9 Ekim Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak. Ayrıca ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat edilmesi gereken hususları, sınava katılacak olan adaylara bir kez daha hatırlattı.