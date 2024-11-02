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9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu?

9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu?
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Büyük tepki çeken ve infiale neden olan olayda, 9 aylık bebeğini istismar ettiği iddia edilen baba hakkında son gelişmeler yaşanıyor. Bebeğin son durumu yakından takip edilirken anne ve babanın cezaevinde ne yaptıkları da merak ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklanmıştı. Bebeğe cinsel istismarda bulunan baba cezaevinde intihar etti. Detaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Detaylar haberimizde...

9 AYLIK BEBEĞİ İSTİSMAR EDEN BABAYA NE OLDU?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 9 aylık bir erkek bebeğe yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti. Olay, anne F.G.'nin birlikte yaşadığı G.Ş.'nin bebeklerine yönelik istismarını gösteren video kaydını paylaşmasıyla ortaya çıktı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, anne F.G. Amasya'da ve baba G.Ş. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bebek devlet korumasına alındı.

9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu?

İNTİHAR MI ETTİ?

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı. Gürcün paylaşımında, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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