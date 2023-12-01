Sivas'ta Danişmentler döneminde 1100'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen Sivas Ulu Cami'de kılınan Cuma namazı sonrası eller Filistin için semaya kalktı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 90 bin camide Filistin halkı için dualar edileceğini duyurmuştu. Sivas Ulu Cami'de yapılan dua sırasında gözyaşlarına hakim olamayanlar oldu.

9 asırlık camide eller Filistin için semaya kalktı

Sivas'ta Danişmentler döneminde 1100'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen Sivas Ulu Cami'de kılınan Cuma namazı sonrası eller Filistin için semaya kalktı

SİVAS - Sivas'ta Danişmentler döneminde 1100'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen Sivas Ulu Cami'de kılınan Cuma namazı sonrası eller Filistin için semaya kalktı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 90 bin camide Filistin halkı için dualar edileceğini duyurmuştu. Sivas'ta eğri minaresiyle "Eğri Minare" olarak da adlandırılan Sivas Ulu Camide kılınan Cuma namazının ardından Filistin halkının yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi. Namazın ardından eller hep birlikte Filistin için semaya kalktı. Dua edilirken kimilerinin göz yaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Cemaat yapılan duaya gür bir sesle "amin" dedi.