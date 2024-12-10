9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı?

9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları, televizyon dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Hangi dizi veya program zirveye çıktı, AB ve Total kategorisinde günün galibi kim oldu? "9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu?" sorusu, dizi ve program takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 9 Aralık reyting sonuçları ve detayları…

9 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

Kızıl Goncalar NOW Uzak Şehir KANAL D Kızıl Goncalar (Özet) NOW Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1 Esra Erol'da ATV Uzak Şehir (Özet) KANAL D Kalpazan SHOW TV MasterChef Türkiye TV8 ATV Ana Haber ATV

9 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI