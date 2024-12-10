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9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı?

9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı?
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9 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. En çok izlenen program hangi dizi oldu ve hangi dizi AB kategorisinde zirveye çıktı? 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu, merak edilen detaylar haberimizde!

9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları, televizyon dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Hangi dizi veya program zirveye çıktı, AB ve Total kategorisinde günün galibi kim oldu? "9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu?" sorusu, dizi ve program takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 9 Aralık reyting sonuçları ve detayları…

9 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

  1. Kızıl Goncalar NOW
  2. Uzak Şehir KANAL D
  3. Kızıl Goncalar (Özet) NOW
  4. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  5. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
  6. Esra Erol'da ATV
  7. Uzak Şehir (Özet) KANAL D
  8. Kalpazan SHOW TV
  9. MasterChef Türkiye TV8
  10. ATV Ana Haber ATV

9 Aralık Salı reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı?

9 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  1. Uzak Şehir KANAL D
  2. Esra Erol'da ATV
  3. Uzak Şehir (Özet) KANAL D
  4. Kızıl Goncalar NOW
  5. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  6. ATV Ana Haber ATV
  7. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
  8. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
  9. Kızıl Goncalar (Özet) NOW
  10. MasterChef Türkiye TV8

9 Aralık Salı reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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