9 Aralık Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 9 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 9 Aralık Cuma 2022 Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? Kim kazandı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 9 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 9 ARALIK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (9 Aralık Cuma) Emre Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Emre Bey'in evine konuk olacak. Emre Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

2. gün yarışmacısı : Eylem Hanım

3. gün yarışmacısı : Hakan Bey

4. gün yarışmacısı : Gülbahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Emre Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Eylem Hanım'ın Emre Bey'e verdiği puan : -



Gülbahar Hanım'ın Emre Bey'e verdiği puan : -

Hakan Bey'in Emre Bey'e verdiği puan : -

Sevda Hanım'ın Emre Bey'e verdiği puan : -