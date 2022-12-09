9 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 9 Aralık PUAN DURUMU!
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9 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, 9 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 9 Aralık PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, 9 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 9 Aralık PUAN DURUMU!
9 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanları alan kişi henüz belli olmadı. Birinci kesinleştiğinde haberimiz güncellenecektir.
8 Aralık Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gün toplamında çeyrek altını alan gelin Hatice oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: