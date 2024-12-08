9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

9 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 9 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bildirildi. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara ve çevresi için 9 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebileceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgârın genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 13°C civarında, en düşük sıcaklığının ise 6°C dolaylarında olacağı öngörülmekte.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;