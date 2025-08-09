9 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
9 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranları yine dopdolu. Birçok kanalda dizi ve programlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, 9 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
Her akşam olduğu gibi televizyon izleyicileri, "Bu akşam ne izlesek?" sorusunun peşinde. 9 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda ekranlara gelecek dizi ve programlar yine merak konusu. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 gibi ana kanalların yayın planları yakından inceleniyor. Bu akşam ekranlarda neler var, hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? Bu akşamın yayın akışı ile ilgili merak edilen her şey haberin devamında yer alıyor. 9 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Aile Saadeti
- 02:30 Bir Gece Masalı
- 05:00 Ateş Kuşları
- 07:00 Gençliğim Eyvah
- 09:00 Zembilli
- 12:00 Güven Bana
- 13:20 Ölümlü Dünya
- 15:30 Aile Saadeti
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Mulan
22:25 Bay ve Bayan Smith
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:00 Mega Deprem
- 01:30 Mega Deprem
- 03:00 Zalim İstanbul
- 05:00 Kuzey Güney
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı
- 14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı
- 16:30 Kuralsız Sokaklar
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Ailecek Şaşkınız
- 22:30 Katakulli
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Şevkat Yerimdar
- 01:00 Aşk Mantık İntikam
- 03:00 İnadına Aşk
- 04:15 Son Yaz
- 06:00 Karagül
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 10:00 Kirli Sepeti
- 13:00 Yasak Elma
- 16:00 Şevkat Yerimdar
- 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Altına Hücum
- 22:30 Şevkat Yerimdar
- 23:30 Efsane Futbol
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Ay Lav Yu
- 00:30 Hedefim Sensin
- 02:15 Ay Lav Yu
- 03:30 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 Siyah Kalp
- 08:00 Düğün
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Çiçek Abbas
- 14:45 Şaşkın Damat
- 16:30 Baba Bizi Eversene
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Mekanik
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Bana Masal Anlatma
- 01:50 Aramızda Kalsın
- 03:30 Kiralık Aşk
- 05:30 Erkenci Kuş
- 07:00 Menajerimi Ara
- 09:00 Hanım Köylü
- 11:00 Aramızda Kalsın
- 13:30 Kiralık Aşk
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Uçak
- 22:20 Uçak
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 00:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:50 Leyla ile Mecnun
- 04:30 Seksenler
- 05:15 Hayallerinin Peşinde
- 06:00 Yedi Numara
- 07:30 Hayatımın Neşesi
- 10:00 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası
- 11:40 Yeşil Deniz
- 13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:50 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Rocky Balboa
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Yaparsın Bilirim
- 03:30 Gazete Magazin Yaz
- 06:00 Tuzak
- 08:00 Oynat Bakalım
- 09:30 Gazete Magazin
- 14:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 İtiraf Et
- 18:00 İtiraf Et
- 20:00 MasterChef Türkiye