Her akşam olduğu gibi televizyon izleyicileri, "Bu akşam ne izlesek?" sorusunun peşinde. 9 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda ekranlara gelecek dizi ve programlar yine merak konusu. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 gibi ana kanalların yayın planları yakından inceleniyor. Bu akşam ekranlarda neler var, hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? Bu akşamın yayın akışı ile ilgili merak edilen her şey haberin devamında yer alıyor. 9 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

02:30 Bir Gece Masalı

05:00 Ateş Kuşları

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Güven Bana

13:20 Ölümlü Dünya

15:30 Aile Saadeti

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mulan

22:25 Bay ve Bayan Smith

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Mega Deprem

01:30 Mega Deprem

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı

14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Katakulli

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:00 İnadına Aşk

04:15 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Altına Hücum

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Ay Lav Yu

00:30 Hedefim Sensin

02:15 Ay Lav Yu

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

08:00 Düğün

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Şaşkın Damat

16:30 Baba Bizi Eversene

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mekanik

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Bana Masal Anlatma

01:50 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Hanım Köylü

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Uçak

22:20 Uçak

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla ile Mecnun

04:30 Seksenler

05:15 Hayallerinin Peşinde

06:00 Yedi Numara

07:30 Hayatımın Neşesi

10:00 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası

11:40 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:50 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

19:00 Ana Haber

20:00 Rocky Balboa

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI