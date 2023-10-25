9.500 TL altı telefon modelleri markaları! Öğrencilere vergisiz 9.500 TL altı Huawei, Xiaomi, Samsung telefonlar
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9.500 TL altı telefon modelleri markaları nelerdir? Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı başlıyor. Vergisiz telefonlarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan üniversite öğrencileri (AÖF hariç) bir sefere mahsus teknolojik cihaz desteğinden faydalanabiliyor. Peki, 9.500 TL altı telefon modelleri ve markaları nelerdir? İşte, Huawei, Xiaomi, Samsung 9.500 TL altı telefon modelleri!
9.500 TL altı telefon modelleri ve markaları! Öğrencilere vergisiz 9.500 TL altı Huawei, Xiaomi, Samsung telefonlar nelerdir? Milyonlarca üniversite öğrencisi, vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanabilecek. Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. İndirimler 9.500 TL altı modelleri kapsayacak. Huawei, Xiaomi, Samsung 9.500 TL altı telefon modelleri haberimizde!
9 bin 500 TL altına alabileceğiniz telefon modelleri aşağıda listelenmiştir. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir ve liste kesinlik taşımayabilir.
REALME
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55
GENERAL MOBILE
Gm 24 Pro
Gm 21 Pro
Gm 22 Pro
HUAWEI
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB
XIAOMI
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S
VIVO
Vivo Y35
OPPO
Oppo A91
POCO
M3 Pro 5G
M3 128 GB
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
Infinix Note 12
Infinix Note 30
SAMSUNG
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G
Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği verilecek.
Bu destek, 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak.
İkinci el cihaz satın aımları bu destek kapsamı dışında olacak.
Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.
"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.
Karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.