9.500 TL altı telefon modelleri markaları nelerdir? Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı başlıyor. Vergisiz telefonlarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan üniversite öğrencileri (AÖF hariç) bir sefere mahsus teknolojik cihaz desteğinden faydalanabiliyor. Peki, 9.500 TL altı telefon modelleri ve markaları nelerdir? İşte, Huawei, Xiaomi, Samsung 9.500 TL altı telefon modelleri!

9.500 TL altı telefon modelleri markaları! Öğrencilere vergisiz 9.500 TL altı Huawei, Xiaomi, Samsung telefonlar

9.500 TL altı telefon modelleri ve markaları! Öğrencilere vergisiz 9.500 TL altı Huawei, Xiaomi, Samsung telefonlar nelerdir? Milyonlarca üniversite öğrencisi, vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanabilecek. Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. İndirimler 9.500 TL altı modelleri kapsayacak. Huawei, Xiaomi, Samsung 9.500 TL altı telefon modelleri haberimizde!

9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ

9 bin 500 TL altına alabileceğiniz telefon modelleri aşağıda listelenmiştir. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir ve liste kesinlik taşımayabilir.

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y35

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

KİMLER VERGİ İNDİRİMİ ALABİLECEK?

Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği verilecek.

İKİNCİ ELDE VERGİ İNDİRİMİ VAR MI?

Bu destek, 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak.

İkinci el cihaz satın aımları bu destek kapsamı dışında olacak.

Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.

1 KASIM İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.

Karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

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