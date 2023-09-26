Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üniversiteli gençlere yönelik telefon satışı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. 9.500 TL altı bilgisayarlar hangileri?

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantı 3 saat 55 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ağırlıklı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Peki,9.500 TL altı bilgisayarlar hangileri?

9.500 TL ALTI BİLGİSAYARLAR HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin merakla beklediği teknolojik cihaz desteği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." dedi.

9.500 TL altı bilgisayarlar araştırması için çok geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bunun için alışveriş sitelerinin fiyat aralığı belirleme araları ile size uygu seçenekleri görüntüleyebilirsiniz.