9 - 13 Ekim halka arz takvimi! DOFER, BORLS, MHRGY halka arz ne zaman? SPK halka arza çıkacak şirketler

9 - 13 Ekim halka arz takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu hafta halka arz edilecek şirketler listesi belli oldu. Borsa İstanbul'da halka arza çıkan şirketlere yatırım yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan şirketler halka arz ediliyor. Bu haftaki takvime göre Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, Mhr GYO halka arz için talep toplayacak.

9-13 Ekim halka arz takvimi 2023! Bu hafta halka arz edilecek şirketler! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirketler için halka arz takvimi güncellendi. 9-13 Ekim haftasında 3 şirket talep toplamaya hazırlanıyor.

9-13 EKİM HALKA ARZ TAKVİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

DOFER YAPI HALKA ARZ (DOFER)

10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda hisse fiyatı aralığı 17,11 TL olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda 17,000,000 lot pay edilecek. Gedik Yatırım Menkul Değerler halka arza öncülük yapacak. Halka arzda 14.000.000 lotun sermaye artışında kullanılması planlanıyor. Halka arza çıkan tüm hisseler satılırsa büyüklüğünün 290 Milyon TL olması bekleniyor.

BORLEASE OTOMOTİV (BORLS)

11-12-13 Ekim tarihlerinde halka arza çıkacak Borlease Otomotiv'de halka arz fiyatı aralığı 25,29 TL olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle 47,000,000 lotun pay edilmesi planlanıyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası halka arza aracılık yapacak. Halka arz büyüklüğünün 1,3 Milyar TL olması bekleniyor. Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ'nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

MHR GAYRİMENKUL (MHRGY)

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı 2 gün sürecek. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arz tarihi 12-13 Ekim olacak. Pay edilecek lot sayısı 207,000,000 lot olacak. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in liderlik yapacağı halka arzın büyüklüğünün 890 milyon TL olması bekleniyor.

SPK ONAY VERDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 180 milyon liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Rönesans Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 800 milyon liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 51 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında, 275 milyon lirayla Otosor Otomotiv AŞ, 250 milyon lirayla Divan Turizm İşletmeleri AŞ, 1 milyar lirayla Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar lirayla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, 675 milyon lirayla Çelik Motor Ticaret AŞ, 1 milyar 800 milyon lirayla Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, 1 milyar 415 milyon lirayla Koç Finansman AŞ, 425 milyon lirayla Lider Faktoring AŞ ve 20 milyon dolarla Destek Yatırım Bankası AŞ de yer aldı.