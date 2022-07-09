9 - 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Temmuz Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLPINAR MAHALLESİ ÇATALARMUT MAHALLESİ SALUR YÖRÜK DAMLARI KIZILDAM MAHALLESİ.
- 13.07.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YUNUSEMRE MAH, ŞIHLI MAH, BAYRAMŞAH MAH, ERENBAĞ MAH, YAĞBASTI MAH, KENGER MAH, HAMİDİYE MAH, SARAÇLAR MAH, AYAZÖREN MAH, AYVATLAR MAH, KARAOBA MAH, İNCESU MAH, SARNIÇ MAH, BALIBEY MAH, YENİKÖY MAH, ÇARIKBALLI MAH, (ALAŞEHİR'E AİT SERİNYAYLA MAH), HACITUFAN MAH, ÇARIKMAHMUTLU MAH, ÇARIKTEKKE MAH, YEŞİLYAYLA ALAKAVAK MAH, BAŞIBÜYÜK MAH, BEBEKLİ MAH, TATLIÇEŞME MAH, NARINCALISÜLEYMAN MAH, EROĞLU MAH, BATTALMUSTAFA MAH, ŞERİTLİ MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 14.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CAFERBEY EVREN MAHALLESİ, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN , ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 14.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIRAN KÖYÜ MAH. TEKNO-MİN MİNERAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş ÖZEL TR KIRANKÖY ALANYAKA MEVKİİ KIRANKÖY ÖRENCİK MEVKİİ. ESENTAR.GÜBRETOH.SAN.TİC A.Ş ÖZEL TR KIRAN MAKBUREPINAR MANİSA BŞB GÖRDES HAYVAN BARINAĞI ÖZEL TR MASKİ KIRANKÖY ÖZEL TR
- 14.07.2022 12:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVACIK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR