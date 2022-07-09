9 - 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 10 Temmuz Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Temmuz'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 13.07.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ATAKENT,GONCALAR,BOSTANLI,DEMİRKÖPRÜ,MAVİŞEHİR,YALI,NERGİZ,MAVİŞEHİR,ŞEMİKLER,EGS PARK AVM MAVİŞEHİR, KARŞIYAKA OPERA BİNASI,REC ULUSLAR ARASI İNŞ.VİLAYET EVLERİ ,İZMİR BÜYÜKŞEHİR ARABA VAPUR İSKELESİ,REKREASYON ALANI,PTT SANT.
- 14.07.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ATAKENT,GONCALAR,BOSTANLI,DEMİRKÖPRÜ,MAVİŞEHİR,YALI,NERGİZ,MAVİŞEHİR,ŞEMİKLER,EGS PARK AVM MAVİŞEHİR, KARŞIYAKA OPERA BİNASI,REC ULUSLAR ARASI İNŞ.VİLAYET EVLERİ ,İZMİR BÜYÜKŞEHİR ARABA VAPUR İSKELESİ,REKREASYON ALANI,PTT SANT.