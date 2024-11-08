9-10 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

9- 10 Kasım Cumartesi ve Pazar günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 9-10 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

9-10 KASIM ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların gün içinde 16°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülme olasılığı bulunuyor. Bu nedenle, sabah erken saatlerde ve akşamları yola çıkacak vatandaşların görüş mesafesindeki düşüşe dikkat etmeleri ve daha tedbirli olmaları öneriliyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;