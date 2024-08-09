Üye Girişi
Haberler

9-10 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kaş, Alanya, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AEDAŞ Antalya Kaş, Alanya, Aksu elektrik kesintisi listesi! 9 Ağustos 2024 günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 9 Ağustos günü Antalya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Antalya elektrik kesintileri!

Antalya elektrik kesintisi AEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ağustos 2024 günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya güncel elektrik kesintileri haberimizde!

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya elektrik kesintileri için AEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

9-10 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kaş, Alanya, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalya Antalya Alanya Kaş Antalya Gündem Gündem Yaşam Haberler

Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu

Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu

 Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

 40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

 Hastanede sır ölüm! Kontrole giden iş insanı 10 günde 3 ameliyat geçirip hayatını kaybetti

Hastanede sır ölüm! Kontrole giden iş insanı 10 günde 3 ameliyat geçirip hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title