89 yaşındaki Haydar amca sandığa sedye ile götürüldü

DÜZCE - Düzce'de yürümekte zorluk çeken 89 yaşındaki Haydar Şener, oy kullanacağı okula ambulans ile getirildi. Sedye ile sınıfa taşınan Şener, oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla evine götürüldü.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, yatalak ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için harekete geçti. Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok ambulans yatalak ve engelli vatandaşlar için görevlendirildi. Aydınpınar köyünde oturan ve yürümekte zorluk çeken Haydar Şener de oy kullanmak için ambulansa bindirilerek, Aydınpınar Ortaokulu'na getirildi. Ambulanstan indirilen Şener'in oy kullanacağı sandık giriş katında olunca ekiplerin işi kolaylaştı. Oy kullanacağı 1410 nolu sandığa getirilen Şener, yine sağlık personelinin yardımıyla oy kabinine kadar getirildi. Oyunu kullanan Şener, yine sedyeye bindirilerek, ambulansa evine götürüldü.

Babasının oy kullanmak istediğini ve ambulansla okula getirildiğini belirten Eyüp Şener, "Çok mutuyuz. Babam oyunu kullanmak istiyordu. Geldik oyumuzu kullandık. Ambulans ekipleri sağ olsunlar evimizden alıp okula getirdiler. Babamın dizinden aşağısı tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyor" dedi.