88 Yaşındaki Sürücü Hastanenin Duvarına Çarptı

Sabah saatlerinde 88 yaşındaki sürücü, aracını pek etmeye çalışırken önce hastaneye ardından park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazayı gören hastane çalışanları trafik polisi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

88 Yaşındaki sürücü otomobiliyle hastanenin duvarına çarptı

DÜZCE - Sabah saatlerinde 88 yaşındaki sürücü, aracını pek etmeye çalışırken önce hastaneye ardından park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kaza; Uzunmustafa Mahallesi 718. sokak üzerinde özel hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracını pek etmeye çalışan 88 yaşındaki Bahattin E. Kullandığı 34 EKR 39 plakalı otomobil ile hastanenin duvarına çarptı. Çarpmanın ardından aracını geri manevra ile çıkartmaya çalışan Bahattin E. hastane otoparkında bulunan 2 otomobile daha çarptı.

Kazayı gören hastane çalışanları trafik polisi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.