87 yaşındaki Mustafa amca oy kullanmaya ambulansla geldi Oyunu kullanan Mustafa Uzun: "Memleket için hayırlı olsun" Eskişehir'de 87 yaşındaki Mustafa Uzun isimli vatandaş, sedye ile geldiği okulda oyunu kullandı.

87 yaşındaki Mustafa amca oy kullanmaya ambulansla geldi

Oyunu kullanan Mustafa Uzun :

"Memleket için hayırlı olsun"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 87 yaşındaki Mustafa Uzun isimli vatandaş, sedye ile geldiği okulda oyunu kullandı.

Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanı ile 28'inci parlamento için sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. 18 yaşından itibaren vatandaşlar oy kullanmak için seçmen kağıtlarıyla bağlı oldukları okullarda kuyruklar oluşturmaya başladı. Yürüme engeli bulunan ve yaşlı vatandaşlar ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından oy kullanacakları okullara getirildi. Sağlık ekipleri tarafından oy kullanmak için Ahmet Olcay İlkokulu'na getirilen 87 yaşındaki Mustafa Uzun 1293 numaralı sandıkta oyu nu kullandı. Oy kullanma sonrasında ambulansa bitirilirken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzun, düşünlerini şöyle dile getirdi:

"AK Parti'ye verdim oyumu. Ömrümün olduğu sürece onlara vereceğim. Bu memleketi selamete götüren onlar. Memleket için hayırlı olsun."