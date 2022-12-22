8500 TL asgari ücret ne zaman verilecek? Yeni asgari ücret maaşları ne zaman yatacak, zamlı maaşlar ne zaman verilecek?

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yeni uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu dile getirdi. Peki, 8500 TL asgari ücret ne zaman verilecek, Ocak ayında mı Şubat ayında mı? Yeni asgari ücret maaşları ne zaman yatacak, ne zaman verilecek? İşte, yeni zamlı asgari ücretin verileceği tarih!

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yeni uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu dile getirdi. Peki, 8500 TL asgari ücret ne zaman verilecek? Yeni asgari ücret maaşları ne zaman yatacak, ne zaman verilecek? İşte, yeni zamlı asgari ücretin verileceği tarih haberimizde...

8500 TL ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak etmeye başladı. Buna göre zamlı maaş şubat ayında vatandaşın eline gelecek.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücretin belli olmasının ardından zamlı maaşların ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Buna göre asgari ücrete çalışan vatandaşlar, ocak ayında çalıştıkları günlerin maaşını şubat ayında zamlı olarak alacak. Yani zamlı ilk maaşlar şubat ayında ödenmiş olacak.

OCAK AYINDA ESKİ ÜCRETTEN ÖDENECEK

Vatandaşların kafasının karışmaması adına da bu konuda bilgilendirme yapıldı. Çalışanlar ocak ayında yine 5500 TL alacak.