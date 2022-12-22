Asgari ücretle kaç tane çeyrek altın, kaç gram altın alınabilir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Peki, 8500 TL asgari ücret ile kaç gram altın, kaç tane çeyrek altın alınabilir?

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Asgari ücretle kaç gram altın, kaç tane çeyrek altın alınır? Asgari ücretle kaç tane çeyrek altın, kaç gram altın alınabilir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Peki, 8500 TL asgari ücret ile kaç gram altın, kaç tane çeyrek altın alınabilir? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETLE KAÇ GRAM ALTIN, KAÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINIR?

8500 TL asgari ücret ile 22 Aralık 2022 tarihinde anlık verilere göre 7,79 gram altın alınabilir. Ayrıca 8500 TL asgari ücret ile yine 22 Aralık 2022 tarihinde anlık verilere göre 4,70 adet çeyrek altın alınabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi.