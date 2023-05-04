84 yaşındaki Hatice Nine, 70 kilometre uzaktan Devlet Bahçeli'yi görmek için geldi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Mayıs seçimleri için geldiği Muğla'daki açık hava toplantısına vatandaşlar alanı doldurdu.

84 yaşındaki Hatice Nine, 70 kilometre uzaktan Devlet Bahçeli'yi görmek için geldi

MUĞLA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Mayıs seçimleri için geldiği Muğla'daki açık hava toplantısına vatandaşlar alanı doldurdu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi görmek için yaklaşık 70 kilometre uzaktan gelen ve ayakta durmakta zorlanan 84 yaşındaki Hatice Çakmak, miting alanındaki yerini aldı.

Miting alanına Menteşe'nin en uzak kırsal mahallesi Göktepe grup mahallelerinden gelen Hatice Çakmak, "Ben mitinge kilometrelerce uzaktan Muğla'nın köylerinden geliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi görmek için geldim. Milliyetçi Hareket Partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sağ olsunlar memleketimizin başımızdan eksik etmesin" dedi.