MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı. Peki, 82 plaka neresi olur, belli oldu mu? Plaka kodları değişecek mi? Yeni il olan şehirlerin plaka numaraları kaç olacak? İşte detaylar...

Bazı ilçelerin il olması gündeme gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar 82, 83, 84, 85 vb. plaka kodları hangi illere verilecek merak etmişti. Peki, 82 plaka neresi olur, belli oldu mu? Plaka kodları değişecek mi? Yeni il olan şehirlerin plaka numaraları kaç olacak? İşte bilgiler...

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajının ardından AK Parti harekete geçti. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılanırken, bir ilçenin il olabilmesi için 8 başlıktaki kriterleri karşılaması gerekiyor. Tüm kriterleri karşılayabilen ilçelerin ise İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş olduğu ifade ediliyor.

Şimdiye kadar il olacağı kesin olarak açıklanan bir ilçe olmasa da bu kriterleri karşılayan 24-25 ilçenin bulunduğu belirtiliyor. Bu liste arasında İnegöl, Alanya, Polatlı, Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş gibi ilçeler var.

82 PLAKA NERESİ OLACAK?

Henüz il olan ilçelerin isimleri netleşmediği için plaka kodları da belli olmadı. Sosyal medyada İnegöl 82, Alanya 83, Çorlu 84 vb. paylaşımları gündeme gelmişti. Fakat konu hakkında henüz netleşmiş bir durum yok. İlerleyen günlerde bazı ilçeler ile dönüşeceği zaman plaka kodları da kesinleşecektir.