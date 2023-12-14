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81 yıllık çay evi nostalji yaşatıyor

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Van'da 81 yıldır faaliyet gösteren çay evi, soğuk kış günlerinde nostalji ortamıyla özellikle yaşlı vatandaşın vazgeçilmez mekanı oldu. İpekyolu ilçesindeki Kahvaltıcılar Sokağında bulunan 81 yıllık çay evinin müşterilerinin büyük bir kısmını yaşlılar oluşturuyor. Eski bir yapıya sahip kahveye gelenler, odun sobasının etrafında tarçınlı çay içerek muhabbet ediyor. Koyu muhabbetlerin yaşandığı çay evine gelenler eski günlerini hatırlıyor. Sigara içilmesinin teklif dahi edilmediği çay evinde, soba üstünde tarçın kokusu vatandaşı cezbediyor. İHA muhbirine konuşan 54 yaşındaki çay evi sahibi Dolayı Öztürk, 42 yıldır aynı yerde çalıştığını belirtti. 1942 yılından bu yana hizmet veren çay evinin Van'ın en eski iş yerlerinden olduğunu ifade eden Öztürk, 'Burayı rahmetli ustamdan devraldım. Van'ın en eski kahvesi olması bizim için bir avantajdır. Burada nezih ve sigarasız bir ortam var. Bu yüzden insanlar bizi tercih ediyor. Semaverimiz bakır. Şimdi yapılan semaverler gibi de otomatik değildir. Bizler buradaki eski ambiyansını bozmadık. Buraya her kesimden misafirlerimiz geliyor' dedi. Bir kahvenin ortamını güzelleştirenin soba olduğunu dile getiren Öztürk, 'Sobanın üzerinde kaynayan tarçınımız doğaldır. Tarçının kokusu ortamımızı güzelleştiriyor. Tarçın bereketiyle işlerimizi güzelleştiriyor. Bazen kadınlar bile dışarıdan gelip kağıt bardaklarla tarçın alıyorlar' diye konuştu.

81 yıllık çay evi nostalji yaşatıyor

VAN - Van'da 81 yıldır faaliyet gösteren çay evi, soğuk kış günlerinde nostalji ortamıyla özellikle yaşlı vatandaşın vazgeçilmez mekanı oldu.

İpekyolu ilçesindeki Kahvaltıcılar Sokağında bulunan 81 yıllık çay evinin müşterilerinin büyük bir kısmını yaşlılar oluşturuyor. Eski bir yapıya sahip kahveye gelenler, odun sobasının etrafında tarçınlı çay içerek muhabbet ediyor. Koyu muhabbetlerin yaşandığı çay evine gelenler eski günlerini hatırlıyor. Sigara içilmesinin teklif dahi edilmediği çay evinde, soba üstünde tarçın kokusu vatandaşı cezbediyor.

"Bakır semaverde çay demliyoruz"

İHA muhbirine konuşan 54 yaşındaki çay evi sahibi Dolayı Öztürk, 42 yıldır aynı yerde çalıştığını belirtti. 1942 yılından bu yana hizmet veren çay evinin Van'ın en eski iş yerlerinden olduğunu ifade eden Öztürk, "Burayı rahmetli ustamdan devraldım. Van'ın en eski kahvesi olması bizim için bir avantajdır. Burada nezih ve sigarasız bir ortam var. Bu yüzden insanlar bizi tercih ediyor. Semaverimiz bakır. Şimdi yapılan semaverler gibi de otomatik değildir. Bizler buradaki eski ambiyansını bozmadık. Buraya her kesimden misafirlerimiz geliyor" dedi.

"Tarçının kokusu ortamımızı güzelleştiriyor"

Bir kahvenin ortamını güzelleştirenin soba olduğunu dile getiren Öztürk, "Sobanın üzerinde kaynayan tarçınımız doğaldır. Tarçının kokusu ortamımızı güzelleştiriyor. Tarçın bereketiyle işlerimizi güzelleştiriyor. Bazen kadınlar bile dışarıdan gelip kağıt bardaklarla tarçın alıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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