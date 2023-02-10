Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken MEB bakanından okul tatili ile ilgili açıklama geldi. Peki, 81 ilde okullar tatil mi? 81 ilde 15 tatil uzadı mı, tatil ayın kaçına kadar uzatıldı? Tüm Türkiye'de okul tatili uzadı mı? İşte detaylar...

Okullar tüm ülkede tatil mi? 81 ilde de okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil oldu? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil yapıldı? gündemin merak edildiği başlıklar arasında geliyor. Peki, 81 ilde okullar tatil mi? 81 ilde 15 tatil uzadı mı, tatil ayın kaçına kadar uzatıldı? Tüm Türkiye'de okul tatili uzadı mı? İşte ayrıntılar...

81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

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YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

- Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

- Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

- Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."