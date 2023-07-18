8000 TL NE ZAMAN YATACAK SON DURUM | 8000 TL seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı?

"8000 TL seyyanen zam ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen maddeler TBMM'de kabul edildi. Peki, 8000 TL seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı? İşte, detaylar...

Seyyanen zam ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur maaşlarına Temmuz 2023 itibariyle yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı ve 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltildi. Seyyanen zam ödemelerinin hesaplara yatmaması nedeniyle gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Peki 8000 TL seyyanen zamlar ne zaman yatacak? Maaş farkı hangi gün verilecek? Memura seyyanen zam var mı? İşte detaylar…

8000 TL SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar temmuz ayı içerisinde zamlı seyyanen maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Aralık 2023'e kadar hesaplara yatması beklenen seyyanen zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 daha fazla ödeme alınacak. Seyyanen zam bütün çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelir. Yani bir gruba yüzdelik zam yapılması değil, eşit zam yapılması ifade edilir. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı miktarda ödeme alır. Seyyanen zamda ise zam tutarı 200 TL ise herkesin maaşı da o kadar yükselir.

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

MEMURLAR SEYYANNEN ZAM İÇİN FARK ÖDEMESİ ALACAK MI?

Memurlar 1-14 Temmuz tarihleri arası için fark ödemesi alacaklar. 8.077 TL seyyanen zam için memurlara fark ödemesi yapılmayacak.