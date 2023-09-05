Dünyada sadece Gaziantep'te bulunan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep kastelleri turistleri kendine hayran bırakıyor. Her geçen gün artan ziyaretçi akını ile tüm yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

800 yıllık tarihi kastellere turistlerden yoğun ilgi

Tarihi Pişirici kasteline turist akını

GAZİANTEP - Dünyada sadece Gaziantep'te bulunan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep kastelleri turistleri kendine hayran bırakıyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan tarihi kasteller Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından ise hiçbir şekilde hasar almadı. Her geçen gün artan ziyaretçi akını ile tüm yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarakta dikkat çekiyor. Türk Mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan ve 1282 yılında inşa edilen kastel yapıları, içinde tuvaleti, yıkanma yeri, dinlenme ve abdest alma yerleri, hanımların çamaşır, yün yıkama mekanları ve bazılarında namaz kılma alanlarını da barındırıyor. Diğer yönden dönemin şartlarında su sistemi aracılığıyla evlerin altından geçen "Livas" adı verilen su yolları ile her eve su ulaşımını sağladığı da biliniyor.

"Gaziantep tarihi geziler için en iyi yer"

İnternette araştırma yaparak tarihi kastelleri bulduğunu ve görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gaziantep'e geldiğini belirten Harun Danışman, "Tarihle ve kültürel geziye ilgim fazladır. Kastelleri de internette araştırma yaparak gördüm. Buraya geldiğimde özellikle bundan asırlar öncesinde insanların suyu nasıl kullandığını, lavabo ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini, çamaşırı nasıl yıkadıklarını, toplu su ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar onu gördüm. Bu kasteller 500 yıl öncesinde bu sebeple yardımcı oluyormuş. Herkesin gelip bu eserleri yerinde görmesini tavsiye ederim. Onun haricinde Gaziantep tarihi geziler için en iyi yer. Gelenler Pişirici Kastelini unutmasın" dedi.

"Günümüz teknolojisinde bunu yapmak mümkün değil"

Gördüğü 800 yıllık eser karşısında hayran kaldığını ve herkesin kastelleri görmesi, tarihi yerinde yaşaması gerektiğini aktaran Aktan Kutlu, "Gaziantep'e İzmir'den geldik. Ben geçen sefer geldiğimde buranın olduğunu bilmiyordum. Arkadaş tavsiyesiyle geldim. Ben böyle yerlere çok önem veriyorum. Şimdi böyle yerler yapılmıyor, yapılması da mümkün değil. Eski teknolojide böyle bir yerin yapılması çok ilginç. Bu kastelleri, bundan 800 yıl önce insanların su ihtiyacını karşılamak için dağlardan gelen suyu bir yerde toplayıp bunu şehre dağıtmak üzere kullandığı bir sistem olarak biliyorum. Bunun nasıl yapıldığına dair bilgi aldım ama şimdiki teknolojide bunu yapmak mümkün değil. İnanılmaz matematik bilgisi ile 800 yıl önce inşa edilmiş. Mutlaka gelinip görülmesi ve öğrenilmesi gereken bir yer. Hayranlık uyandıran bir yer. Burada her yeri gezdim ve burayı ilk defa gördüm. İyi ki gelmişim. Videosunu çektim ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Onlar da gezmeyi seven insanlar" diye konuştu.