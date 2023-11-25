AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 80 maddelik yeni torba kanun teklifi, çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Vatandaşlar ise merak ediyor 80 maddelik torba yasada neler var? AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba yasanın içeriğinde ne var? İşte detaylar…

80 MADDELİK TORBA YASADA NELER VAR? AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba yasanın içeriğinde ne var?

Torba yasanın bir parçası olarak konut kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, artık tek konutla sınırlandığı aktarıldı. Peki, 80 maddelik torba yasada neler var? AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba yasanın içeriğinde ne var? İşte detaylar…

80 MADDELİK TORBA YASADA NELER VAR?

İkinci ve daha fazla konutu kredi ile almak isteyenlerin maliyetleri artık artıyor. Aynı zamanda, finansal sıkıntı içinde olan şirketlere tanınan borç yapılandırma imkanı için süre, teklifin kabul edilmesi durumunda 2 yıl daha uzatılacak. Cumhurbaşkanına, bu süreyi daha da uzatma yetkisi verilecek.

Teklife göre, cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek. Ayrıca, banka ve finans kurumlarının 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararları dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

AK PARTİ'NİN MECLİS'E SUNDUĞU TORBA YASANIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Mevduat, katılım ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranlarına ilişkin yetki cumhurbaşkanına verilecek. KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden getirilmesi konusunda da cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Ayrıca, yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak. Kur korumalı mevduattan elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararına, Türkiye'ye getirilmesi şartıyla iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutulacak. Ticari gemilere kesilecek cezalar artırılacak ve ihracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

Özelleştirme programına alınan kuruluşların ihaleleri elektronik ortamda yapılabilir hale getirilecek. Ayrıca, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi düzenlemesi yapılacak.

Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabi olması düzenlenecek. TCDD'nin Hazine garantili kredilerinden kaynaklı vadesi geçmiş borçları, kurumun ödenmemiş sermayesine mahsup edilecek.

2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ve gecikme cezası gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak. Son olarak, depremler sebebiyle genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025'e kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesini öngören bir düzenleme yapılacak.