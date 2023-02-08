8 yaşındaki Zeynep 31 saat sonra kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zeynep, 31 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde de bir çok binanın yıkılmasına sebep oldu. Osmangazi Mahallesi'nde 6 katlı bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcarken, 3. katta yaşayan Zeynep'ten ses duyan Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Zeynep'i enkaz altından 31 saat sonra yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Zeynep'in annesi Güler ve ağabeyi Bülent'e ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.