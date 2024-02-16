Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı. 8. Yargı Paketi meclisten geçti mi?

8. YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluştuğunu ifade eden Zengin, amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu aktardı. Adli para cezalarında bazı alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini kaydeden Zengin, bir günlük cezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

"MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ AYM YERİNE KOMİSYONA YAPILACAK"

Zengin, "Adalet bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine bu komisyona yapılacak. Bireysel başvurulardaki yığılmalar olmayacak artık" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 3000 TL OLACAK

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'daki mitingde duyurduğu emeklilerle ilgili düzenleme de pakette yer aldı. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek.