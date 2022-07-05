Arife günü yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. "8 Temmuz tatil mi" sorusu bayram tatili planı olanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı arifesi için tatil sorgulamaları devam ediyor. Peki, 8 Temmuz yarım gün mü? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

ARİFE GÜNÜ (8 TEMMUZ 2022 CUMA) TATİL Mİ?

Arife günü yarım gün tatil sayılacak. Kurban Bayramı tatili arife gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Bu sene idari izin kullanan çalışanlar arife günü ile beraber toplam 9,5 gün tatil yapacaklar.