8 Temmuz yarım gün mü? Kurban Bayramına kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili yaklaşırken vatandaşlar 8 Temmuz yarım gün mü? Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? merak ediyordu. İşte detaylar...

8 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü Cumartesi gününe, 2. günü Pazar gününe, 3. günü Pazartesi gününe, 4. günü Salı gününe denk gelmektedir. Ayrıca Kurban Bayramı Arifesi Cuma gününe denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI HANGİ AYDA?

Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayına denk gelmektedir.

2022 DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre bu sorunun cevabı şu şekildedir:

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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