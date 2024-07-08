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8 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 8 Temmuz Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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8 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi diziler ve filmler olduğu merak konusu. ATV, Kanal D, Star, Show gibi kanalların yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri ve bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi arayan kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 8 Temmuz Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

8 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW: Recep İvedik 3

ATV: Panama

Kanal D : Yalan

Star TV: Deliha 2

TRT 1: İddiaların Aksine

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - 1917

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Benim Adım Feridun
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Panama

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Deliha 2

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat
  • 10:00 Şevkat Yerimdar
  • 13:00 Kirli Sepeti
  • 16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Recep İvedik 3
  • 22:45 Kızıl Goncalar
  • 01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 03:30 Son Yaz
  • 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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