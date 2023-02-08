8 Şubat Müge Anlı var mı ve Müge Anlı var mı, yok mu, neden yok soruları gündeme geliyor. ATV de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Şubat tarihinde yayınlanacak mı merak ediliyor. Peki, 8 Şubat Müge Anlı var mı? Müge Anlı var mı, yok mu, neden yok?

ATV de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Şubat tarihinde yayınlanacak mı ve Müge Anlı var mı, yok mu, neden yok soruları gündeme geliyor. 8 Şubat Müge Anlı var mı ve Müge Anlı var mı, yok mu, neden yok soruları araştırılıyor. 8 Şubat Müge Anlı var mı? Müge Anlı var mı, yok mu, neden yok? Detaylar haberimizdedir…

8 ŞUBAT MÜGE ANLI VAR MI?

8 Şubat tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı "ATV- A Haber Deprem Özel" programı olacaktır.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Televizyonda yayınlanan bütün programların ertelendiği duyuruldu. ATV 8 Şubat yayın akışı "ATV- A Haber Deprem Özel" programı olacaktır.