Üye Girişi
Haberler

8 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Şubat 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 8 Şubat 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

8 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Şubat 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

Bakmadan Geçme

8 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aston Villa Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? PSG Brest maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG Brest maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Rüyada motor sürdüğünü görmek ne anlama gelir? Diyanet rüyada motor görmek, rüyada motor kazası görmek anlamı nedir? Falda kalp görmek nedir? Falda kalp çıkması ne anlama gelir? Aston Villa maçı hangi kanalda (Chelsea)? Aston Villa - Chelsea maçı CANLI izle! 7 Şubat Aston Villa - Chelsea maçı canlı yayın izle! PSG - Brest maçı CANLI izle! 7 Şubat PSG - Brest maçı canlı yayın izle! Falda ayı görmek nedir? Falda ayı çıkması ne anlama gelir? Rüyada bordo araba görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı araba görmek, rüyada kırmızı araba sürmek anlamı nedir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Mart hangi burç? Doğum tarihi 30 Mart olanlar hangi burca ait? 30 Mart burcu ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title