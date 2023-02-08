ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu hafta olacak mı merak ediliyor. 8 şubat 2023 Kuruluş Osman bu hafta var mı sorusu gündeme geliyor. ATV yayın akışı nedir araştırılıyor. Peki, 8 şubat 2023 Kuruluş Osman bu hafta var mı? ATV yayın akışı!

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Kuruluş Osman dizisi bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu hafta olacak mı araştırılıyor.. 8 şubat 2023 Kuruluş Osman bu hafta var mı sorusu gündeme geliyor. ATV yayın akışı nedir araştırılıyor. 8 şubat 2023 Kuruluş Osman bu hafta var mı? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

8 ŞUBAT 2023 KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00 da seyircisi ile buluşuyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Televizyonda yayınlanan bütün programların ertelendiği duyuruldu.

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