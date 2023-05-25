Öğrenciler 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı içerisinde birçok farklı konuyu merak ederken 8. sınıfta kalma var mı 2023? Sorusu gündemde yer alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, 8. sınıfta kalma var mı 2023? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2023 Ortaokul 5-6-7-8.sınıfta kalma var mı?

8. sınıfta kalma var mı 2023? Sorusu, birçok öğrenci ve veli tarafından aktif olarak araştırılan konular arasında bulunuyor ve gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılına dair en çok araştırılan konular arasında bulunan 8. sınıfta kalma var mı 2023? Sorusunu bu haberimiz içerisinde vatandaşlarımız için yanıtladık. Peki, 8. sınıfta kalma var mı 2023? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2023 Ortaokul 5-6-7-8.sınıfta kalma var mı?

8. SINIFTA KALMA VAR MI 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinde yer almakta olan bilgilere göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıflarda sınıfta kalma uygulaması bulunmuyor. Buna göre 8. sınıfta, sınıfta kalma bulunmamakta. Yıl sonu ortalaması 45 puandan daha düşük olan öğrencilerin sınıfı geçmesine ya da sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

12. SINIFLARDA DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sorulan sorular arasında bu soru da yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, soruyu şu şekilde yanıtladı;

"12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." Açıklamalarında bulundu.

12. sınıfların devamsızlıktan muaf olduğunu duyuran Bakan Özer, "Öğrenciler hep aynı soruları sordu. Bu dönem travmalı bir dönem yaşandığı için bunu erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar. Rahatlıkla YKS'ye girsinler " dedi.