Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenciler 8. sınıfta hangi dersler var? 8 sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir 2023? Sorularını gündeme getiriyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin de araştırdığı 8. sınıf ders programı 2023 konusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

Bu yıl için güncellenen müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki, 8. sınıfta hangi dersler var? 8 sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir 2023? 8. sınıf öğrencilerinin alacağı dersler ve bu derslerin saatleri haberimizde yer alıyor…

8. SINIFTA HANGİ DERSLER VAR?

MEB'in yayınladığı müfredata göre güncel bilgiler aşağıda yer alıyor.

1. Türkçe - Haftada 5 saat

2. Matematik - Haftada 5 saat

3. Fen Bilimleri - Haftada 3 saat

4. Sosyal Bilgiler - Haftada 3 saat

5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Haftada 2 saat

6. Yabancı Dil (İngilizce veya tercihe göre) - Haftada 3 saat

7. Türk Dili ve Edebiyatı - Haftada 2 saat

8. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Eğitimi - Haftada 2 saat

9. Beden Eğitimi - Haftada 2 saat

10. Görsel Sanatlar ve Müzik - Haftada 2 saat

11. Teknoloji Tasarımı ve Medya - Haftada 1 saat

12. İkinci Yabancı Dil (isteğe bağlı, tercihe göre) - Haftada 2 saat

8 SINIF DERSLERİ VE DERS SAATLERİ NELERDİR 2023?

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam

Söz Gruplarında Anlam

Deyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Metin Türleri

Cümle Türleri

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları

Parçada Anlam

Fiilde Çatı

Cümlede Anlam

Görsel Okuma

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

8. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. Sınıf Matematik 2. Dönem Konuları

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

Mevsimler ve İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem Konuları

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

8. Sınıf İngilizce 1. Dönem Konuları

Friendship

Teen Life

İn The Kitchen

On the Phone

8. Sınıf İngilizce 2. Dönem Konuları

The Internet

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem Konuları

Kader İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekat ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem Konuları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Hz. Muhammed'in Örnekliği

Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Merhametli ve Affedici Oluşu

İstişareye Önem Vermesi

Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları

Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)