8. sınıfta hangi dersler var? 8 sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir 2023?
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenciler 8. sınıfta hangi dersler var? 8 sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir 2023? Sorularını gündeme getiriyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin de araştırdığı 8. sınıf ders programı 2023 konusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…
Bu yıl için güncellenen müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki, 8. sınıfta hangi dersler var? 8 sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir 2023? 8. sınıf öğrencilerinin alacağı dersler ve bu derslerin saatleri haberimizde yer alıyor…
8. SINIFTA HANGİ DERSLER VAR?
MEB'in yayınladığı müfredata göre güncel bilgiler aşağıda yer alıyor.
1. Türkçe - Haftada 5 saat
2. Matematik - Haftada 5 saat
3. Fen Bilimleri - Haftada 3 saat
4. Sosyal Bilgiler - Haftada 3 saat
5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Haftada 2 saat
6. Yabancı Dil (İngilizce veya tercihe göre) - Haftada 3 saat
7. Türk Dili ve Edebiyatı - Haftada 2 saat
8. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Eğitimi - Haftada 2 saat
9. Beden Eğitimi - Haftada 2 saat
10. Görsel Sanatlar ve Müzik - Haftada 2 saat
11. Teknoloji Tasarımı ve Medya - Haftada 1 saat
12. İkinci Yabancı Dil (isteğe bağlı, tercihe göre) - Haftada 2 saat
8 SINIF DERSLERİ VE DERS SAATLERİ NELERDİR 2023?
8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları
Fiilimsiler
Sözcükte Anlam
Söz Gruplarında Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam
Metin Türleri
Cümle Türleri
8. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları
Parçada Anlam
Fiilde Çatı
Cümlede Anlam
Görsel Okuma
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozuklukları
8. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Sınıf Matematik 2. Dönem Konuları
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları
Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem Konuları
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
8. Sınıf İngilizce 1. Dönem Konuları
Friendship
Teen Life
İn The Kitchen
On the Phone
8. Sınıf İngilizce 2. Dönem Konuları
The Internet
Adventures
Tourısm
Chores
Science
Natural Forces
8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem Konuları
Kader İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekat ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi
8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem Konuları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s)
Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
Hz. Muhammed'in Örnekliği
Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
Merhametli ve Affedici Oluşu
İstişareye Önem Vermesi
Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
İnsanlara Değer Vermesi
Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
İslam Dininin Temel Kaynakları
Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları
Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)