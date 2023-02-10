8. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Orta son (Sekizinci sınıf) 1. ve 2. dönem konuları! 8. sınıf (LGS) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konuları sınavlardan muaf tutulacak. Bunun ardından öğrenciler konuları merak etti. Peki, 8. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Orta son 1. ve 2. dönem konuları! 8. sınıf (LGS) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?

Sekizinci sınıf 2. dönem konuları neler? 8. sınıf 2. dönem hangi konular sınavda çıkmayacak? 2. dönem müfredat bilgileri neler? merak edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl Lgs'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Bunun ardından ilkokul son 8. sınıf 2. dönem konuları hangileridir merak edildi. Peki, 8. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Orta son 1. ve 2. dönem konuları! 8. sınıf ( Lgs ) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri? İşte detaylar...

8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI SINAVDA SORULMAYACAK MI?

Özer, "Bu yıl Lgs'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te Lgs'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Buna göre 8. sınıfın 2. dönem konuları LGS sınavında sorulmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 2. dönem konuları merak edildi. İşte 2. dönem konuları listesi...

8. SINIF 1. VE 2. DÖNEM KONULARI NELERDİR? (LGS)

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

2. Dönem Matematik Ders Konuları

Doğrusal Denklemler Konusu

Eşitsizlikler Konusu

Üçgenler Konusu

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Dönüşüm Geometrisi Konusu

Geometrik Cisimler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

2. Dönem İngilizce Ders Konuları

Adventures Konusu

Tourism Konusu

Chores Konusu

Science Konusu

Natural Forces Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu

Demokratikleşme Çabaları Konusu

Atatürkçülük Konusu

Atatürk Dönemi Konusu

Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları