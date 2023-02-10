8. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Orta son (Sekizinci sınıf) 1. ve 2. dönem konuları! 8. sınıf (LGS) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konuları sınavlardan muaf tutulacak. Bunun ardından öğrenciler konuları merak etti. Peki, 8. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Orta son 1. ve 2. dönem konuları! 8. sınıf (LGS) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?
Sekizinci sınıf 2. dönem konuları neler? 8. sınıf 2. dönem hangi konular sınavda çıkmayacak? 2. dönem müfredat bilgileri neler? merak edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl Lgs'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Bunun ardından ilkokul son 8. sınıf 2. dönem konuları hangileridir merak edildi. Peki, 8. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Orta son 1. ve 2. dönem konuları! 8. sınıf ( Lgs ) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri? İşte detaylar...
8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI SINAVDA SORULMAYACAK MI?
Özer, "Bu yıl Lgs'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te Lgs'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Buna göre 8. sınıfın 2. dönem konuları LGS sınavında sorulmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 2. dönem konuları merak edildi. İşte 2. dönem konuları listesi...
8. SINIF 1. VE 2. DÖNEM KONULARI NELERDİR? (LGS)
1. Dönem Matematik Ders Konuları
- Çarpanlar ve Katlar Konusu
- Üslü İfadeler Konusu
- Kare köklü İfadeler Konusu
- Veri Analizi Konusu
- Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
2. Dönem Matematik Ders Konuları
- Doğrusal Denklemler Konusu
- Eşitsizlikler Konusu
- Üçgenler Konusu
- Eşlik ve Benzerlik Konusu
- Dönüşüm Geometrisi Konusu
- Geometrik Cisimler Konusu
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
- Fiilimsiler Konusu
- Sözcükte Anlam Konusu
- Söz Gruplarında Anlam Konusu
- Deyimler ve Atasözleri Konusu
- Cümlenin Öğeleri Konusu
- Söz Sanatları Konusu
- Yazım Kuralları Konusu
- Noktalama İşaretleri Konusu
- Cümlede Anlam Konusu
- Metin Türleri Konusu
- Cümle Türleri Konusu
2. Dönem Türkçe Ders Konuları
- Parçada Anlam Konusu
- Fiilde Çatı Konusu
- Cümlede Anlam Konusu
- Görsel Okuma Konusu
- Yazım Kuralları Konusu
- Noktalama İşaretleri Konusu
- Anlatım Bozuklukları Konusu
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
- Friendship Konusu
- Teen Life Konusu
- In The Kitchen Konusu
- On The Phone Konusu
- The Internet Konusu
2. Dönem İngilizce Ders Konuları
- Adventures Konusu
- Tourism Konusu
- Chores Konusu
- Science Konusu
- Natural Forces Konusu
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
- Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
- DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
- Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
- Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
- Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
- Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
- Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
- Bir Kahraman Doğuyor Konusu
- Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
- Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
- Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
- Demokratikleşme Çabaları Konusu
- Atatürkçülük Konusu
- Atatürk Dönemi Konusu
- Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
- İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
- Kader İnancı Konusu
- Zekat ve Sadaka Konusu
- Din ve Hayat Konusu
2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
- Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
- Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu