8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları nelerdir? LGS Türkçe hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Türkçe konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları nelerdir? LGS Türkçe hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Türkçe konuları! İşte detaylar...
8. sınıf 1. dönem Türkçe konuları neler? 8. sınıf 2. dönem Türkçe konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları nelerdir? LGS Türkçe konuları! İlkokul son sınıf 2. dönem Türkçe MEB müfredat konu listesi nedir? 8. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Türkçe LGS konuları nelerdir? Türkçeden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? LGS sınavında Türkçe hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
- Fiilimsiler Konusu
- Sözcükte Anlam Konusu
- Söz Gruplarında Anlam Konusu
- Deyimler ve Atasözleri Konusu
- Cümlenin Öğeleri Konusu
- Söz Sanatları Konusu
- Yazım Kuralları Konusu
- Noktalama İşaretleri Konusu
- Cümlede Anlam Konusu
- Metin Türleri Konusu
- Cümle Türleri Konusu
2. Dönem Türkçe Ders Konuları
- Parçada Anlam Konusu
- Fiilde Çatı Konusu
- Cümlede Anlam Konusu
- Görsel Okuma Konusu
- Yazım Kuralları Konusu
- Noktalama İşaretleri Konusu
- Anlatım Bozuklukları Konusu
8. sınıf 2. dönem Türkçe konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Türkçe konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.