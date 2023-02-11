8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları nelerdir? LGS Türkçe hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Türkçe konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe konuları nelerdir? LGS Türkçe hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Türkçe konuları! İşte detaylar...