8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? LGS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Matematik konuları!
Gündem Haberleri
MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? LGS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Matematik konuları! İşte detaylar...
8. sınıf 1. dönem Matematik konuları neler? 8. sınıf 2. dönem Matematik konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? LGS Matematik konuları! İlkokul son sınıf 2. dönem Matematik MEB müfredat konu listesi nedir? 8. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Matematik LGS konuları nelerdir? Matematikten hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? LGS sınavında Matematik hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
1. Dönem Matematik Ders Konuları
- Çarpanlar ve Katlar Konusu
- Üslü İfadeler Konusu
- Kare köklü İfadeler Konusu
- Veri Analizi Konusu
- Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
2. Dönem Matematik Ders Konuları
- Doğrusal Denklemler Konusu
- Eşitsizlikler Konusu
- Üçgenler Konusu
- Eşlik ve Benzerlik Konusu
- Dönüşüm Geometrisi Konusu
- Geometrik Cisimler Konusu
8. sınıf 2. dönem Matematik konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Matematik konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.