8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? LGS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Matematik konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik konuları nelerdir? LGS Matematik hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Matematik konuları! İşte detaylar...