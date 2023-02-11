8. sınıf 1. ve 2. dönem Tarih konuları nelerdir? LGS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Tarih konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? LGS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS İnkılap Tarihi konuları! İşte detaylar...