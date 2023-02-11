8. sınıf 1. ve 2. dönem Tarih konuları nelerdir? LGS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Tarih konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? LGS İnkılap Tarihi hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS İnkılap Tarihi konuları! İşte detaylar...
8. sınıf 1. dönem İnkılap Tarihi konuları neler? 8. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem İnkılap Tarihi konuları nelerdir? LGS İnkılap Tarihi konuları! İlkokul son sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi MEB müfredat konu listesi nedir? 8. sınıf 2. dönem ve 1. dönem İnkılap Tarihi LGS konuları nelerdir? İnkılap Tarihinden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? LGS sınavında İnkılap Tarihi hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
- Bir Kahraman Doğuyor Konusu
- Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
- Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
- Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
- Demokratikleşme Çabaları Konusu
- Atatürkçülük Konusu
- Atatürk Dönemi Konusu
- Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
- İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu
8. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem İnkılap Tarihi konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.