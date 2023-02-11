8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları nelerdir? LGS İngilizce hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS İngilizce konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları nelerdir? LGS İngilizce hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS İngilizce konuları! İşte detaylar...