8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları nelerdir? LGS İngilizce hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS İngilizce konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları nelerdir? LGS İngilizce hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS İngilizce konuları! İşte detaylar...
8. sınıf 1. dönem İngilizce konuları neler? 8. sınıf 2. dönem İngilizce konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce konuları nelerdir? LGS İngilizce konuları! İlkokul son sınıf 2. dönem İngilizce MEB müfredat konu listesi nedir? 8. sınıf 2. dönem ve 1. dönem İngilizce LGS konuları nelerdir? İngilizceden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? LGS sınavında İngilizce hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
- Friendship Konusu
- Teen Life Konusu
- In The Kitchen Konusu
- On The Phone Konusu
- The Internet Konusu
2. Dönem İngilizce Ders Konuları
- Adventures Konusu
- Tourism Konusu
- Chores Konusu
- Science Konusu
- Natural Forces Konusu
8. sınıf 2. dönem İngilizce konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem İngilizce konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.