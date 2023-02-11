8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları nelerdir? LGS Fen Bilimleri hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Fen konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları nelerdir? LGS Fen Bilimleri hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Fen Bilimleri konuları! İşte detaylar...