8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları nelerdir? LGS Fen Bilimleri hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Fen konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları nelerdir? LGS Fen Bilimleri hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Fen Bilimleri konuları! İşte detaylar...
8. sınıf 1. dönem Fen Bilimleri konuları neler? 8. sınıf 2. dönem Fen Bilimleri konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Fen Bilimleri konuları nelerdir? LGS Fen ve Teknoloji konuları! İlkokul son sınıf 2. dönem Fen Bilimleri MEB müfredat konu listesi nedir? 8. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Fen Bilimleri LGS konuları nelerdir? Fen Bilimlerinden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? LGS sınavında Fen Bilimleri hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
- Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
- DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
- Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
- Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
- Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
- Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
- Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu
8. sınıf 2. dönem Fen Bilimleri konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Fen Bilimleri konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.