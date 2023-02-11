8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir? LGS Din Kültürü hangi konular sınavda çıkmayacak? LGS Din Kültürü konuları!

MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir? LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Din Kültürü konuları! İşte detaylar...

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8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI SINAVDA SORULMAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

8. SINIF 1. VE 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI NELERDİR?

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ HANGİ KONULAR SINAVDA SORULMAYACAK?

8. sınıf 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.