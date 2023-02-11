8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir? LGS Din Kültürü hangi konular sınavda çıkmayacak? LGS Din Kültürü konuları!
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MEB Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından 8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları merak edildi. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir? LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular sınavda çıkmayacak? Sekizinci sınıf LGS Din Kültürü konuları! İşte detaylar...
8. sınıf 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları neler? 8. sınıf 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları neler? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 8. sınıf 1. ve 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir? LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları! İlkokul son sınıf 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB müfredat konu listesi nedir? 8. sınıf 2. dönem ve 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS konuları nelerdir? Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden hangi konulardan sınavda soru çıkmayacak? LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular sınavda sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
- Kader İnancı Konusu
- Zekat ve Sadaka Konusu
- Din ve Hayat Konusu
2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
- Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
- Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu
8. sınıf 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları sınavda çıkmayacaktır. 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.