8 Nisan Televizyon Yayın Akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 8 Nisan Cuma TV'de neler var?
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8 Nisan 2022 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat, Destan yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 8 Nisan Cuma TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 8 Nisan Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
- Show Ana Haber 18:45
- Sahte Kabadayı 20:00
- Üçkağıtçı 21:45
- Aziz 23:30
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:00
- ATV Ana Haber 19:00
- Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20
- Yalnız Kurt 20:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:00
- Arka Sokaklar 16:45
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Arka Sokaklar 20:00
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:00
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Aşk Mantık İntikam 20:00
- Orta Sayfa 23:30
- Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45
- Gerçeğin Peşinde 13:00
- Pelin'in Mutfağı 16:00
- Star Haber 18:30
- Kaderimin Oyunu 20:00
- Survivor All Star 2022 11:15
- Survivor Panorama 13:00
- Canım Annem 14:45
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Survivor All Star 2022 20:00
- Ana Haber 17:00
- İddiaların Aksine 17:25
- Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:30
- Ramazan Sevinci 19:00
- Kasaba Doktoru 20:00
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022
En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon— Haberler (@Haberler) April 7, 2022