Ramazan Bayramı'nın bu yıl 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günlerine denk geldiği biliniyor. Ramazan Bayramı öncesindeki günlerde, özellikle öğrencilerin okullarının durumu hakkında bilgi almak istemesi doğal karşılanıyor. 8 NİSAN TATİL Mİ? 8 Nisan 2024 resmi tatil mi olacak? Üniversiteler tatil mi? İşte ayrıntılar...

8 NİSAN TATİL Mİ?

8 Nisan itibarıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2. ara tatilin başlayacağı bilgisi kamuoyuna yansımış durumda.

Öte yandan, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü için üniversitenizin resmi sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Genel olarak özel sektörümüzün de böyle]yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" demişti.