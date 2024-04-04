8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?
Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Peki, 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?
8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
8-9 Nisan resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.
8 NİSAN KİMLERE TATİL?
Ramazan Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.
8-9 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.
8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
- Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
- 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma