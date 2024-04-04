Üye Girişi
Haberler

8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Peki, 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

8-9 Nisan resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

8 NİSAN KİMLERE TATİL?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

8-9 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.

8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  • Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
  • 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ramazan Bayramı Resmi Tatiller Gündem Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! Bugün kandil mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title