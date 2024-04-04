8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?

Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Peki, 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı?

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

8-9 Nisan resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

8 NİSAN KİMLERE TATİL?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

8-9 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.

8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?