8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta 900. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GEÇEN HAFTANIN PUAN DURUMU:

1 Nisan

8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci olduğu henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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