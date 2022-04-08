8 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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8 Nisan Cuma İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
NO: 14625318
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah MALTEPE sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14621853
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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NO: 14621854
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ATAMAN, DENİZKÖŞKLER, GÜVENEL, HASAN ÇELEBİ, SIRMA, TURNA sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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NO: 14621856
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, SARP, ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 08/04/2022 12:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14585169
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU, KOÇMAN sk/ BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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NO: 14688316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1581., 1582., 1583. sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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NO: 14698316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ SANCAKTEPE mah sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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NO: 14621328
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.