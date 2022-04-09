8 Nisan 2022 Haberleri
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8 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Fenerbahçe'yle tüm ipler koptu! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022
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